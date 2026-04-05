Στη Χίο συνελήφθη οικιακή βοηθός ρουμανικής υπηκοότητας από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε ηλικιωμένο κάτοικο του νησιού, στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες της, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Επιπλέον, φέρεται να του έδεσε τα χέρια σε μεταλλικό «μπράτσο» κρεβατιού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού που προσκόμισε στην Αστυνομία η κόρη του θύματος. Το υλικό είχε ληφθεί από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι των γονιών της, όπου διέμεναν μαζί με την οικιακή βοηθό.

Η κόρη του ηλικιωμένου κατήγγειλε επίσης ότι παρόμοιο περιστατικό βίας είχε σημειωθεί εις βάρος της μητέρας της περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας και την αποκάλυψη της υπόθεσης.