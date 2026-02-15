Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν για άλλη μια φορά τη Λήμνο, προκαλώντας καταστροφές στις υποδομές του νησιού, ενώ στο έλεος θυελλωδών ανέμων βρίσονται Λέσβος και Χίος.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος, αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή. Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή, αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Την ίδια ώρα, ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή του Μούδρου, δημιουργούν έντονο κυματισμό και δύσκολες συνθήκες στο λιμάνι. Τα κύματα ξεπερνούν τον προβλήτα, ενώ το νερό καλύπτει κατά διαστήματα το οδόστρωμα, προκαλώντας ανησυχία σε επαγγελματίες της θάλασσας και κατοίκους. Η εικόνα στο λιμάνι είναι χαρακτηριστική της κακοκαιρίας, με τις ριπές του ανέμου να σπρώχνουν τη θάλασσα προς την αποβάθρα και τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα. Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι αρχές συνιστούν προσοχή σε όσους κινούνται κοντά στην ακτογραμμή.

Αίσιο τέλος είχε στην περιοχή Διαπορίου ο απεγκλωβισμός τριών ατόμων, τα οποία σύμφωνα με το limnosfm100.gr, είχαν εγκλωβιστεί λόγω της κακοκαιρίας. Στο συμβάν έσπευσαν τρεις άνδρες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι επιχείρησαν και απεγκλώβισαν τους τρεις ανθρώπους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ισχυροί νοτιάδες απέτρεψαν την προσγείωση αεροπλάνου στη Λέσβο

Στη Λέσβο, το αεροσκάφος τύπου ATR 72–600 της Olympic Air, που εκτελούσε την πτήση ΑΕΕ586 από Θεσσαλονίκη προς Μυτιλήνη, δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων. Το αεροπλάνο έφθασε στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης από τον βόρειο αεροδιάδρομο, ώστε να είναι κόντρα στον άνεμο. Παρά τον ισχυρό άνεμο, οι πιλότοι κατέβασαν το αεροσκάφος σιγά-σιγά και με προσοχή, ώστε να προσγειωθεί. Ωστόσο, όσοι παρακολουθούσαν την προσγείωση είδαν το αεροπλάνο να ταλαντεύεται.

Για προφανείς λόγους ασφαλείας, οι πιλότοι, αφού έκαναν μια ανεπιτυχή προσπάθεια προσγείωσης, αποφάσισαν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως οι πιλότοι έκαναν αρκετές βόλτες κοντά στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης για να κατεβάσουν το αεροπλάνο, ωστόσο οι ισχυροί νοτιάδες δεν το επέτρεψαν.

Θυελλώδεις άνεμοι 10 Μποφώρ πλήττουν τη Χίο

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 Μποφώρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο. Το μεσημέρι σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, οι κάτοικοι της Χίου, κλήθηκαν να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές. Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής.