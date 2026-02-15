Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Χίου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει ότι: «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές.»

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν έως το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026). Η υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας παράλληλα για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάσει σημαντικά πολλές περιοχές.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται η βόρεια και η δυτική Ελλάδα, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης είναι εντονότερη προς την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – τις Κυκλάδες και την Εύβοια. Στην Αττική, το θολό τοπίο έχει «σκεπάσει» ακόμα και την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό.

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Στο επικαιροποιημένο δελτίο (α.α. 6/2026) που εκδόθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η ΕΜΥ επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη πρόβλεψη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως το απόγευμα της Κυριακής στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Η πρόγνωση του καιρού

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.