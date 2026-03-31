Στη διάρκεια του προχθεσινού αγώνα της Κ-19 με τον Ατρόμητο, δεν ήταν λίγοι εκεινοι που απόρησαν στο άκουσμα του επιθέτου «Ρέγες» όταν έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες του ματς το οποίο διεξήχθη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Προφανώς και αμέσως έγινε η σύνδεση με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη. Και όχι άδικα, αφού ο γιος του ήταν εκείνος που υπερασπιζόταν την εστία της ομάδας απέναντι στους Περιστεριώτες.

Ο 17χρονος τερματοφύλακας άφησε τις ακαδημίες της Χετάφε το περασμένο καλοκαίρι και ακολούθησε τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, εντάχθηκε στην Κ-19 και το προχθεσινό ήταν το δέκατο παιχνίδι του, μετά τα εννέα στα οποία έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.

Εν τέλει, έμελλε να είναι και καθοριστικός αφού με την επέμβασή του συνέβαλε στην μοναδική άστοχη εκτέλεση του Ατρομήτου στη διαδικασία των πέναλτι, παίζοντας τον δικό του ρόλο στην πρόκριση της κ-19 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Μία επέμβαση… μισή πρόκριση. Μάλιστα ήδη υπάρχουν οι φήμες που κάνουν λόγο για ομάδες οι οποίες έχουν στη λίστα τους τον νεαρό τερματοφύλακα.