Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο αγαπημένος ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του «Κίτσου» στη θρυλική σειρά «Οι Πανθέοι» της ΕΡΤ.

Η σειρά «Οι Πανθέοι», βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Μικρασιάτη συγγραφέα Τάσου Αθανασιάδη, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης. Ο Αθανασιάδης είχε τιμηθεί με το Βραβείο Πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του, το οποίο μεταφέρθηκε στην τηλεόραση από την ΕΡΤ τις σεζόν 1977-1979.

Η μυθιστορηματική σύνθεση παρακολουθούσε την ιστορία τριών γενεών της οικογένειας Πανθέου, καλύπτοντας μια περίοδο από το 1897 έως το 1940. Το τηλεοπτικό κοινό της εποχής αγκάλιασε τη σειρά, η οποία θεωρείται μέχρι σήμερα ορόσημο της ελληνικής δραματουργίας.

Η πορεία και το έργο του Στέλιου Καλογερόπουλου

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος υπήρξε αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και ξεχώρισε για το ταλέντο και τη συνέπειά του τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο. Η καλλιτεχνική του πορεία χαρακτηρίστηκε από ουσιαστικές ερμηνείες και σεβασμό στο κοινό.

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε σημαντικές σειρές των δεκαετιών του ’70, ’80 και ’90, όπως «Έρωτας και Πάθος», «Ο Κίτρινος Φάκελλος», «Οι Πανθέοι», «Περίπλους», «Πολεμικές ιστορίες: Καταφύγιο 12» και «Φανή».

Στο θέατρο, η παρουσία του υπήρξε εξίσου έντονη, με συμμετοχές σε παραστάσεις όπως «Καημένε μου Μάρικ», «Μια Κυριακή στη Νέα Υόρκη», «Μόλλυ Σουήνυ», «Ο Κύκλος», «Το ξύπνημα της νιότης» και «Τρεις άντρες στο κρεβάτι μου».

Η απώλεια του Στέλιου Καλογερόπουλου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, όπου η προσφορά του υπήρξε διαχρονικά σημαντική.