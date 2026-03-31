Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από εκτροπή που σημειώθηκε λίγο πριν τη γέφυρα Στράτου, στην περιοχή του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία, αργά το βράδυ της Κυριακής (30.03.2026). Ο οδηγός κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα μετά την εκτροπή του κατέληξε στο πρανές του δρόμου, όπου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι φλόγες κατέκαψαν ολοσχερώς το αυτοκίνητο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Ο οδηγός, ωστόσο, κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το τοπικό τμήμα της Τροχαίας.