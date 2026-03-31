Περισσότερες από 538.800 Ευρωπαϊκές Κάρτες Ασφάλισης Ασθενείας εκδόθηκαν στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ. Η κάρτα αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για την υγειονομική κάλυψη των ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια ταξιδιών τους στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παροχές παρέχονται με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος που ισχύουν για τους ασφαλισμένους των χωρών αυτών.

Όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, η κάρτα χορηγείται δωρεάν σε πολίτες με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι.

Τι δεν καλύπτει η κάρτα

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής ή την απώλεια και κλοπή περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, δεν καλύπτει δαπάνες όταν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει αποκλειστικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη. Επίσης, δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν, καθώς τα συστήματα υγείας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπηρεσίες που είναι δωρεάν στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι δωρεάν αλλού.

Σε περίπτωση μεταφοράς της συνήθους κατοικίας σε άλλη χώρα, απαιτείται εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1, αντί της χρήσης της κάρτας, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Διαδικασία έκδοσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, η αίτηση για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του οργανισμού, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Είσοδος στην υπηρεσία» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet του άμεσα ασφαλισμένου ή μέσω του gov.gr.

Αν η αίτηση αφορά τον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» επιλέγεται «Άμεσα ασφαλισμένος». Αν πρόκειται για έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος), η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του άμεσα ασφαλισμένου και καταχωρούνται ο ΑΜΚΑ και τα λατινικά στοιχεία του ονοματεπώνυμου του έμμεσα ασφαλισμένου.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ασφαλισμένος μπορεί να εκτυπώσει το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης και στη συνέχεια να παραλάβει την κάρτα ταχυδρομικά στη δηλωμένη διεύθυνσή του.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την έκδοση της κάρτας απευθείας στα ΚΕΠ, εφόσον το επιθυμούν.