Ξεκινά σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, η υποβολή αιτήσεων για μια νέα, στοχευμένη δράση ενισχύσεων “Παράγουμε στην Ελλάδα”, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι η θωράκιση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και η δυναμική προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους παραγωγικούς κλάδους με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Τι χρηματοδοτείται

Το πρόγραμμα καλύπτει επενδυτικά σχέδια από 100.000€ έως 400.000€, με τα ποσοστά επιχορήγησης να κυμαίνονται από 50% έως 55%.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνουν:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας)

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, Πιστοποιήσεις, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου κ.ά.)

Λογισμικό (Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία, Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού)

Προβολή, Προώθηση & Δικτύωση (Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό, Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης)

Δαπάνες Προσωπικού (Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού)

Έμμεσες Δαπάνες

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Τα 4 βήματα επιλεξιμότητας

Για να κριθεί επιλέξιμη μια επιχείρηση, θα πρέπει μεταξύ άλλων:

– Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα II – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

– Να έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σημαντικές επισημάνσεις

Bonus Ταχείας Υλοποίησης: Οι επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν το 80% του έργου εντός 9 μηνών, θα λάβουν επιπλέον επιχορήγηση 5%.

Όριο Ενίσχυσης: Η συνολική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ (ή 220.000€ με το bonus) ανά ΑΦΜ, βάσει του κανονισμού De Minimis.

Στόχος Αποδοτικότητας: Οι δικαιούχοι οφείλουν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους παραγωγικότητας μετά την επένδυση, διαφορετικά προβλέπεται επιστροφή μέρους της επιχορήγησης (10%).

Προθεσμίες και υποβολή

Η περίοδος υποβολών διαρκεί από τις 31/03/2026 έως τις 02/06/2026 (ώρα 15:00). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Σημειώνεται ότι θα εφαρμοστεί η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης, γεγονός που καθιστά την ποιότητα και την αρτιότητα της πρότασης καθοριστικό παράγοντα για την έγκριση.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, όπου διατίθεται το μεγαλύτερο μέρος των πόρων (39 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικά: