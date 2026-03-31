Στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας προχώρησαν η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) και η Αλβανική Ομοσπονδία Τουρισμού (Albanian Tourism Union – ATU), την Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Αθήνα, με στόχο τη συστηματική ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τουρισμό.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης και ο πρόεδρος της ATU, Rrahman Kasa, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό για τον τουρισμό των δύο χωρών. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Πρέσβεως της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα, H.E. Mrs Luela Hajdaraga, καθώς η πρωτοβουλία προωθήθηκε με τη στήριξη της αλβανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αλβανία ενισχύει σταθερά τη θέση της στον τουριστικό χάρτη της περιοχής, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι στον τουρισμό, και μάλιστα το 2025 σημείωσε το ρεκόρ των 12,5 εκατ. στον εισερχόμενο τουρισμό. Παράλληλα, αποτυπώνει τη βούληση των δύο πλευρών να επενδύσουν σε μια πιο δομημένη συνεργασία με πρακτικό περιεχόμενο και αμοιβαίο όφελος.

Στο επίκεντρό της βρίσκονται η αμοιβαία προώθηση προορισμών, η ενίσχυση της τουριστικής ροής μεταξύ των δύο χωρών, η ανάπτυξη κοινών τουριστικών πακέτων και η δημιουργία συνδυαστικών διαδρομών με διασυνοριακό χαρακτήρα.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών των δύο Ομοσπονδιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιφερειακή τουριστική διασύνδεση αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δυναμική της αλβανικής αγοράς προς την Ελλάδα, καθώς σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών από την Αλβανία επιλέγει ελληνικούς προορισμούς, όπως περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, την Κρήτη και την Ήπειρο. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν ενισχυτικά και οι νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Τίρανα – Αθήνα και Τίρανα – Ηράκλειο, που εξυπηρετούνται από τη Sky Express και την Aegean.

Στη συνάντηση αναδείχθηκαν επίσης οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης συνδυαστικών ταξιδιών σε Ελλάδα και Αλβανία, καθώς ήδη παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για ταξιδιωτικά προϊόντα που συνδυάζουν τις δύο χώρες. Η τάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αλβανία προσελκύει εισερχόμενο τουρισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ, τις χώρες της Βαλτικής και άλλες αγορές, με πολλούς επισκέπτες να επιλέγουν ταξίδια αναψυχής αλλά και round trips στην ευρύτερη περιοχή.

Ένα ακόμη πεδίο με ισχυρές προοπτικές συνεργασίας είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οι υπαίθριες δραστηριότητες, ένας τομέας που βρίσκεται σε άνθηση και στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν δυνατότητες συνδυαστικών ενεργειών στον υπαίθριο τουρισμό, με αναφορά και στον HATTA Outdoors, καθώς και σε πρωτοβουλίες που θα συνδέουν προορισμούς με τη φύση, τη δραστηριότητα και τη γαστρονομία. Ειδική συζήτηση έγινε και για την Ήπειρο, ως περιοχή που προσφέρεται για τέτοιου τύπου συνέργειες. Στο πλαίσιο των δράσεων ετοιμάζεται επίσκεψη ελληνικών τουριστικών γραφείων των όμορρων με την χώρα περιφερειών, σε προορισμούς της Αλβανίας για επαγγελματικές συναντήσεις με αντίστοιχα γραφεία.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με την Albanian Tourism Union αποτελεί ουσιαστικό βήμα εξωστρέφειας και περιφερειακής διασύνδεσης για τον οργανωμένο τουρισμό των δύο χωρών.

Ελλάδα και Αλβανία μπορούν να αναπτύξουν συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, να ενισχύσουν τις μεταξύ τους ροές, να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τουρισμό και να επενδύσουν σε σύγχρονες μορφές ταξιδιωτικής εμπειρίας. Ιδιαίτερα στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού, των υπαίθριων δραστηριοτήτων και των συνδυαστικών διαδρομών διαμορφώνεται ένα πεδίο με σημαντικές προοπτικές.

Στόχος μας είναι η συμφωνία αυτή να αποκτήσει άμεσο πρακτικό αντίκρισμα, μέσα από συγκεκριμένες κοινές δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Η Πρέσβης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα, κα Luela Hajdaraga, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά να παρακολουθούμε την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας Τουρισμού Αλβανίας και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (FedHATTA) στην Αθήνα. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση στον κ. Λύσανδρο Τσιλίδη και στον κ. Rrahman Kasa για τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, και αισθάνομαι περήφανια που η Πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα συνέβαλε στην προώθηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Το σύμφωνο αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη κοινών τουριστικών πακέτων, τη δημιουργία διασυνοριακών διαδρομών κατά μήκος της Ιονίου ακτής, την κοινή προώθηση στις διεθνείς αγορές, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού μας. Έρχεται σε μια συμβολική στιγμή, καθώς η Αλβανία και η Ελλάδα συμπληρώνουν 55 χρόνια από την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων, και αντικατοπτρίζει το κοινό μας όραμα για περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών και των δεσμών μεταξύ των λαών μας.

Η Αλβανία συνεχίζει να αναδεικνύεται ως ένας δημοφιλής προορισμός και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές χώρες στην Ευρώπη, προσελκύοντας όλο και μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον. Την προηγούμενη χρονιά υποδεχθήκαμε πάνω από 12 εκατ. επισκέπτες, με την Ελλάδα να κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ των χωρών προέλευσης ξένων τουριστών. Προσκαλούμε θερμά τους Έλληνες φίλους μας να επισκεφθούν την Αλβανία και να γνωρίσουν από κοντά μια χώρα με την οποία μοιράζονται τόσα πολλά, την φιλοξενία, τη γενναιοδωρία και την ζεστασιά προς τους συνανθρώπους τους».