Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στο Ιράν μια στρατιωτική αποστολή για να κατάσχει περίπου 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας χθες, Κυριακή, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως ο Τραμπ αξιολογεί αυτή τη στιγμή πόσο επικίνδυνο θα ήταν κάτι τέτοιο για τα χερσαία στρατεύματα που απαιτούνται για την αποστολή.

Ο Τραμπ είναι εν γένει ανοικτός στην ιδέα, αναφέρει η εφημερίδα, καθώς μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να βοηθήσει να επιτευχθεί ο κεντρικός διακηρυγμένος στόχος του να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Εντούτοις θα ήταν μια περίπλοκη και επικίνδυνη αποστολή, την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα έπρεπε πιθανόν να φέρουν σε πέρας παραμένοντας στη χώρα για διάστημα αρκετών ημερών ή και περισσότερο.

Πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν πέρυσι τον Ιούνιο, βομβαρδίζοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, η χώρα είχε στην κατοχή της περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Για την κατασκευή πυρηνικών όπλων χρειάζεται εμπλουτισμός άνω του 90%.

Σε υπόγειες σήραγγες

Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι πιθανό να βρίσκεται κυρίως σε υπόγειες σήραγγες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις πόλεις Ισφαχάν και τη Νατάνζ, που αμφότερες είχαν βομβαρδισθεί τον περασμένο Ιούνιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε τους συμβούλους του να πιέσουν το Ιράν να συμφωνήσει να παραδώσει το υλικό ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στην Wall Street Journal πηγή που δεν κατονομάζεται.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές σε συνομιλίες του με συμμάχους ότι οι Ιρανοί δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν το ουράνιο. Μίλησε επίσης για κατάσχεσή του δια της βίας, αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σ’ αυτό.

Χθες, Κυριακή, το βράδυ, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί προς τα αιτήματα των ΗΠΑ, διαφορετικά «δεν θα έχουν χώρα», σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα ενημέρωσης από τη συνομιλία του με δημοσιογράφους.

Εδώ και ημέρες υπάρχουν πληροφορίες για μια ενδεχόμενη χερσαία επίθεση στο Ιράν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Αν και το Πακιστάν αποπειράται να μεσολαβήσει, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν ακόμα αρχίσει απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε βυτιοφόρο και σε βιομηχανικό κτίριο στο διυλιστήριο της Χάιφα

Συντρίμμια από πύραυλο που αναχαιτίστηκε έπεσαν σε βιομηχανικό κτίριο και σε ένα βυτιοφόρο στο διυλιστήριο Μπαζάν που βρίσκεται στη Χάιφα, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία του Ισραήλ.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί από το Ιράν ή τη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η ισραηλινή πυροσβεστική υπηρεσία επεσήμανε ότι ταυτοποιήθηκε ένα πλήγμα σε βυτιοφόρο το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο του εργοστασίου, με αποτέλεσμα να βγαίνει πυκνός καπνός από τη στέγη κοντινού κτιρίου.

Πυροσβέστες εργάζονται για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους.

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Έλι Κοέν δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής δεν έχουν υποστεί ζημιές και ότι δεν θα επηρεαστεί η τροφοδοσία καυσίμων.

Νωρίτερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι σημειώθηκε πλήγμα σε διυλιστήριο της Χάιφα, το μεγαλύτερο στο Ισραήλ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εντόπισε νέους πυραύλους από το Ιράν να κατευθύνονται προς το ισραηλινό έδαφος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε εικόνες που δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από την περιοχή του διυλιστηρίου.