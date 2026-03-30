Μια 16χρονη έχασε τη ζωή της στο Λιντς, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει τη Βρετανία, καθώς εντοπίστηκε αναίσθητη στον δρόμο με τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, όταν περαστικοί εντόπισαν το κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του σε ήσυχη κατοικημένη περιοχή. Η 16χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα.

A 16 year old White Girl Went missing in West Yorkshire Later found murdered We all know what happened It’s the same old story pic.twitter.com/0ticHWkusx — Basil the Great (@BasilTheGreat) March 29, 2026

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές, προσπαθώντας να κρατήσουν τη νεαρή στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ένας 64χρονος γείτονας ανέφερε ότι επιχείρησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καθοδηγούμενος τηλεφωνικά από το κέντρο επιχειρήσεων του ασθενοφόρου.

«Είχε μαχαιρωθεί στην πλάτη και υπήρχε αρκετό αίμα. Τα μάτια της ήταν άδεια», περιέγραψε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η εικόνα δεν φεύγει από το μυαλό του.

Η άτυχη κοπέλα ταυτοποιήθηκε ως η Κλόε Γουότσον. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν κατοικούσε στη συγκεκριμένη γειτονιά αλλά σε πόλη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. Έξω από το σπίτι της οικογένειάς της έχουν τοποθετηθεί λουλούδια και σημειώματα, ενώ φίλοι και συγγενείς τη θυμούνται ως ένα κορίτσι «γεμάτο ζωή και όνειρα» που χάθηκε άδικα.

Σε σελίδα οικονομικής ενίσχυσης που δημιούργησε συγγενικό της πρόσωπο, αναφέρεται ότι η ζωή της «κόπηκε μέσα σε μια στιγμή εξαιτίας ενός αγοριού». Η αναφορά αυτή ενισχύει το ενδεχόμενο διαμάχης, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα – δύο κορίτσια 18 ετών και δύο αγόρια 17 και 19 ετών – ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία. Οι αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να κάνει λόγο για μια «ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση» και να καλεί όποιον είδε ή αντιλήφθηκε ύποπτη δραστηριότητα τις πρώτες πρωινές ώρες να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, σε μια κατά τα άλλα ήσυχη γειτονιά όπου, όπως τονίζουν οι κάτοικοι, τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια.