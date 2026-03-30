Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν την περασμένη Παρασκευή στο Χάγκεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έναν 53χρονο Ουκρανό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο συλληφθείς φέρεται να κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε πλέον στη Γερμανία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε επίθεση εναντίον του, «για εκδίκηση».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στη Γερμανία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν συνδέεται με προηγούμενες συλλήψεις ή έρευνες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές επιχειρήσεις πληροφοριών με επαγγελματίες κατασκόπους έχουν γίνει δυσκολότερες λόγω των κυρώσεων και της αυξημένης επαγρύπνησης των δυτικών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών φαίνεται να στρατολογούν ολοένα και περισσότερο άτομα από τον χώρο του «μικροεγκλήματος», προκειμένου να συνεχίσουν τη δράση τους.