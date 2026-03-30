Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας, με τον οποίο ζούσε για οκτώ χρόνια, σύμφωνα με νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στη Βρετανία.

Ο συγγραφέας και βιογράφος Χιούγκο Βίκερς, γνωστός για τα έργα του σχετικά με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αποκαλύπτει στο βιβλίο του «Queen Elizabeth II» ότι ο Φίλιππος διαγνώστηκε με «μη χειρουργήσιμο καρκίνο στο πάγκρεας» τον Ιούνιο του 2013. Η διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια 11ήμερης νοσηλείας σε νοσοκομείο, όταν ο πρίγκιπας ήταν 91 ετών.

Ο Φίλιππος πέθανε τον Απρίλιο του 2021, σε ηλικία 99 ετών. Επισήμως, η αιτία θανάτου του αποδόθηκε στα γηρατειά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν βρισκόταν στο πλευρό του τη στιγμή του θανάτου του.

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Βίκερς περιγράφει την τελευταία νύχτα της ζωής του πρίγκιπα: «Την τελευταία νύχτα της ζωής του, ξέφυγε από τις νοσοκόμες, προχώρησε με δυσκολία στο διάδρομο, πήρε μια μπύρα και την ήπιε. Το επόμενο πρωί, σηκώθηκε, έκανε μπάνιο, είπε ότι δεν ένιωθε καλά και έφυγε ήσυχα από τη ζωή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ζούσε με καρκίνο στο πάγκρεας για σχεδόν οκτώ χρόνια πολύ περισσότερο από τον συνήθη χρόνο επιβίωσης από τη διάγνωση».

Όπως σημειώνει ο βιογράφος, ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε νοσηλευτεί το 2011 λόγω απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας, ενώ το 2013 υποβλήθηκε σε θεραπεία σε ιδιωτική κλινική. Τότε οι γιατροί εντόπισαν μια «σκιά» στο πάγκρεας, που αργότερα αποδείχθηκε «μη χειρουργήσιμος καρκίνος του παγκρέατος».

Εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του Covid-19, μόνο 30 άτομα μπόρεσαν να παραστούν στην κηδεία του. Η βασίλισσα Ελισάβετ αναγκάστηκε να καθίσει μόνη της στο παρεκκλήσι, την ώρα που τελούνταν η ταφή του συζύγου της.