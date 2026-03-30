Σάλος έχει προκληθεί στην Κίνα από τη νέα τάση να «θάβονται» οι νεκροί μέσα σε σπίτια, και όχι σε παραδοσιακά νεκροταφεία, εξαιτίας του υπέρογκου κόστους των κηδειών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η πρακτική αυτή, γνωστή ως «διαμερίσματα για στάχτες», αφορά κανονικά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη των τεφρών των αποθανόντων.

«Όταν ένας χώρος χάνει την αξία του ως τόπος διαβίωσης, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν μια νέα αξία για αυτόν. Και για πολλούς, αυτή η νέα αξία είναι η φύλαξη των τεφρών», δήλωσε η Xinyi Wu, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ίρβαϊν και συγγραφέας της μελέτης «Space for the Departed» (Χώρος για τους αποθανόντες).

Όπως επισημαίνουν οι FT, ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν σημειώσει πτώση, οι θέσεις στα νεκροταφεία έχουν γίνει απαγορευτικά ακριβές. Έρευνα της ασφαλιστικής εταιρείας SunLife το 2020 έδειξε ότι τα μέσα έξοδα κηδείας στην Κίνα ήταν τα δεύτερα υψηλότερα παγκοσμίως, φθάνοντας τα 37.375 γιουάν (περίπου 5.400 δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 45% του μέσου ετήσιου μισθού.

Παράλληλα, τα σπίτια στην Κίνα συνοδεύονται από δικαιώματα χρήσης διάρκειας 70 ετών που παρέχει η κυβέρνηση, ενώ οι θέσεις στα νεκροταφεία μισθώνονται μόνο για 20 χρόνια. Η αστικοποίηση, σε συνδυασμό με τη σπανιότητα διαθέσιμων τάφων, ωθεί ολοένα και περισσότερους πολίτες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις όπως τα «διαμερίσματα για στάχτες».

Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εν λόγω πρακτική, η οποία προκαλεί ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και τον σεβασμό προς τους νεκρούς, προχώρησε στη θέσπιση νόμου που απαγορεύει σε εταιρείες, ιδιώτες και μεσίτες να εκμεταλλεύονται ακίνητα όπου έχουν τοποθετηθεί τεφροδόχοι. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εφαρμογή του νόμου θεωρείται αμφίβολη, καθώς τα οικονομικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους είναι σημαντικά.

Οι πολυκατοικίες που διαθέτουν τέτοια «διαμερίσματα για στάχτες» προσφέρουν συνήθως χαμηλότερα ενοίκια, ενώ και η αξία των διαμερισμάτων προς πώληση είναι μειωμένη. «Πιστεύουν ότι αν το να μένουν δίπλα σε ένα τέτοιο διαμέρισμα σημαίνει ότι το δικό τους κοστίζει λίγο λιγότερο, τότε αυτή η πρακτική δεν είναι απαράδεκτη», ανέφερε η Xinyi Wu.