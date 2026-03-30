Για τον αυξανόμενο κίνδυνο επέκτασης του πολέμου στο Ιράν προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ μόνο μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Ο κ. Μερτς επισήμανε πως μια ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου σε μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση θα ασκούσε πίεση στη Γερμανία και στην Ευρώπη, ανάλογη με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία ή της πανδημίας του κορονοϊού. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα.

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων και στην ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας σε συναγωγές και εβραϊκές κοινότητες, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις μιας περιφερειακής ανάφλεξης θα ήταν πολλαπλές.

Επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης, ο κ. Μερτς τόνισε ότι η Γερμανία θα συμβάλει στην ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ μόνο μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Όπως είπε, η καλύτερη λύση είναι να τερματιστεί το συντομότερο η ένοπλη σύγκρουση.

«Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Γερμανία θα είναι φυσικά πρόθυμη να συμβάλει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή», δήλωσε ο καγκελάριος, προτείνοντας τη δημιουργία διεθνούς ομάδας επαφής που θα συντονίσει τις χώρες πρόθυμες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Μερτς απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο συμμετοχής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σε στρατιωτική επιχείρηση, επιμένοντας στη διπλωματική και πολιτική οδό για την αποκλιμάκωση της κρίσης.