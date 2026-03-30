Ο Ιταλός μηχανικός Filippo Biondi ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ομάδα του εντόπισε, χρησιμοποιώντας δορυφορική τεχνολογία ραντάρ, μια δομή που πιστεύουν ότι είναι δεύτερη Σφίγγα θαμμένη κάτω από το Οροπέδιο της Γκίζας. Ο ισχυρισμός, που παρουσιάστηκε στο podcast Matt Beall Limitless στις 26 Μαρτίου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αιγυπτιακή αρχαιολογική κοινότητα.

Γεωμετρική Συμμετρία και ένας Τύμβος 108 Ποδιών

Ο Biondi δήλωσε ότι η ομάδα του ανίχνευσε γεωμετρικές γραμμές από το κέντρο της Πυραμίδας του Χεφρήνα προς τη γνωστή Σφίγγα, και στη συνέχεια αντανάκλασε αυτήν την ευθυγράμμιση από τη Μεγάλη Πυραμίδα σε μια δεύτερη θέση στην απέναντι πλευρά του οροπεδίου. Εκεί, εντόπισαν έναν τύμβο από συμπιεσμένη άμμο ύψους περίπου 108 ποδιών, που πιστεύουν ότι κρύβει μια τεράστια σκαλισμένη κατασκευή.

«Ανακαλύπτουμε ακριβή γεωμετρική συσχέτιση, 100 τοις εκατό συσχέτιση, σε αυτή τη συμμετρία», δήλωσε ο Biondi στο podcast. «Είμαστε πολύ σίγουροι να το ανακοινώσουμε αυτό — έχουμε βεβαιότητα περίπου 80 τοις εκατό».

​Η θεωρία βασίζεται στη Στήλη του Ονείρου, μια πέτρινη πλάκα τοποθετημένη ανάμεσα στα πόδια της Μεγάλης Σφίγγας, που φαίνεται να απεικονίζει δύο μορφές σφίγγας αντί για μία. Η ομάδα του Biondi υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει μια κυριολεκτική αρχιτεκτονική πραγματικότητα, όχι απλό συμβολισμό. Προκαταρκτικές σαρώσεις του ύποπτου σημείου αποκάλυψαν κατακόρυφους φρέατες και οριζόντιους διαδρόμους που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μοιάζουν πολύ με γνωστές κατασκευές κάτω από την αρχική Σφίγγα.

Πέρα από το δεύτερο μνημείο, ο Biondi περιέγραψε την ανίχνευση αυτού που ονόμασε «υπόγεια μεγακατασκευή» τεράστιας κλίμακας, η οποία εξακολουθεί να μετράται κάτω από το οροπέδιο

Οι Σκεπτικιστές Αντιδρούν

Οι ισχυρισμοί έχουν συναντήσει αντίσταση από καταξιωμένες προσωπικότητες της αιγυπτιακής αρχαιολογίας. Ο Ζάχι Χαουάς, πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, έχει απορρίψει επανειλημμένα τις θεωρίες για μια δεύτερη Σφίγγα, δηλώνοντας ότι η περιοχή έχει ανασκαφεί εκτενώς επί δεκαετίες χωρίς να αποκαλύψει στοιχεία για άλλο ένα μνημείο. Ο Χαουάς έχει επίσης επικρίνει τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Μπιόντι το 2025 για μια υπόγεια πόλη κάτω από την Πυραμίδα του Χέφρεν, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς λανθασμένους» και λέγοντας ότι οι μέθοδοι ραντάρ που χρησιμοποιήθηκαν «δεν έχουν ούτε επιστημονική έγκριση ούτε επικύρωση», σύμφωνα με το Ladbible.

Η θεωρητική φυσικός Σαμπίνε Χόσενφελντερ έχει επίσης τοποθετηθεί, χαρακτηρίζοντας προηγουμένως τα ευρήματα της ιταλικής ομάδας αβάσιμα και αμφισβητώντας την ερμηνεία τους σχετικά με τα δεδομένα τομογραφίας.

Τι Ακολουθεί

Ο Biondi αναγνώρισε ότι η επιτόπια έρευνα με γεωλόγους παραμένει απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε οριστικά συμπεράσματα. Η ομάδα του έχει ετοιμάσει μια επίσημη πρόταση για να υποβάλει στις αιγυπτιακές αρχές ζητώντας άδεια διεξαγωγής γεωλογικής επιτόπιας έρευνας στον λόφο, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού ενός αποκλεισμένου από συντρίμμια φρέατος που, όπως λέει, θα μπορούσε να παρέχει πρόσβαση σε βαθύτερα υπόγεια δίκτυα. Το αν οι αιγυπτιακές αρχές θα παραχωρήσουν αυτήν την πρόσβαση μπορεί τελικά να καθορίσει εάν ο ισχυρισμός θα προχωρήσει πέρα από τις εικασίες podcast στο αρχαιολογικό αρχείο.