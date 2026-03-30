Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε το βράδυ νέες προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους έξι χωριών στην περιοχή της Μπεκάα, στον δυτικό Λίβανο, να τα εκκενώσουν ενόψει επικείμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για τις πρώτες εντολές εκκένωσης που εκδίδονται για τις συγκεκριμένες κοινότητες, γεγονός που υποδηλώνει κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, η προειδοποίηση εκδόθηκε λόγω «παραστρατιωτικής δραστηριότητας» που εντοπίστηκε στην περιοχή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα