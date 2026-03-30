Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για την 25η Μαρτίου, που έγινε την περασμένη Πέμπτη (26/03) στις ΗΠΑ, ανέβασε ο Λευκός Οίκος μέσω βίντεο, δείχνοντας όσα έγιναν υπό την παρουσία Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος ανέβασε στα social media βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαρτίου για την επέτειο της ελληνικής επανάστασης του 1821.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στην πλατφόρμα X, οι καλεσμένοι απόλαυσαν welcome drinks και καναπεδάκια σε μια ατμόσφαιρα χαλαρή και εορταστική. Τα χαμόγελα, τα πειράγματα και το θερμό χειροκρότημα κυριάρχησαν, με αποκορύφωμα την ευχή του Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα και το πηγαίο γέλιο της Αμερικανίδας πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αντώνης Αλεξανδρίδης και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της προεδρικής διακήρυξης για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, σηματοδοτώντας τον επίσημο εορτασμό των στενών δεσμών φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Εορτασμός της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ελλάδας στον Λευκό Οίκο: Έκδοση Καρτ Ποστάλ», αναφέρεται στην λεζάντα της ανάρτησης του Λευκού Οίκου.

«Ζήτω η Ελλάδα, God bless America». Με αυτή τη φράση του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, έκλεισε το βίντεο του Λευκού Οίκου, με στιγμιότυπα από την εκδήλωση για το 1821 που έγινε την περασμένη Πέμπτη.

Στη διακήρυξη για την 25η Μαρτίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι «αυτή την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά της δεσποτικής κυριαρχίας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στο αρχαίο έδαφός του και επανέφερε τη νόμιμη θέση του ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού».