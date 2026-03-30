Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», που αποτυπώνει με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο την οικογενειακή ζωή σήμερα, επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.

Η οικογένεια Πολίτη συνεχίζει να αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις, τα TikTok challenges και την επιτακτική ανάγκη για λίγη –πολύ λίγη– ησυχία.

Οι πιο κλασικές αγωνίες κάθε γονιού, στην πιο σπαρταριστή τους διάσταση, έρχονται και αυτή την εβδομάδα στη μικρή οθόνη, μέσα από το «Έχω παιδιά».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 20 – «Κανονίσματα» (Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 20:50)

Μια έξοδος κατά μόνας δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αδυσώπητο διαγωνισμό συγκέντρωσης «πόντων» για να αποφασίσουν ποιος από τους δύο δικαιούται να βγει επιτέλους από το σπίτι χωρίς την υπόλοιπη οικογένεια. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος, ως ο απόλυτος ειδικός στην έρευνα αγοράς, αναλαμβάνει να βοηθήσει τη Στέλλα στην επιλογή του ιδανικού καροτσιού – μια αποστολή που αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη από όσο φανταζόταν. Παράλληλα, στην Chenua, ο Στεφ και η Σόφη πασχίζουν να ανακαλύψουν το πιο επιδραστικό TikTok Challenge για την Gen Z μπύρα τους.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia