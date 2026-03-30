Η σταδιακή κατάργηση των έντυπων παραστατικών και η επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναβαθμίζουν τον τρόπο καταγραφής και ελέγχου των συναλλαγών. Οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν μόνο ζήτημα συμμόρφωσης, αλλά επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

Βάσει του ισχύοντος σχεδιασμού, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) είναι ήδη υποχρεωτική για επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρέωση επεκτείνεται και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Παράλληλα, την 1η Μαΐου 2026 ξεκινά με καθολική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις, η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση της διακίνησης αποθεμάτων και τη διαβίβαση των δεδομένων στη myDATA.

Με την εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου, η επιχείρηση αποκτά έλεγχο της διακίνησης σε πραγματικό χρόνο, από την αναχώρηση έως την τελική παράδοση των αγαθών. Ταυτόχρονα, η ψηφιακή καταγραφή κάθε μεταφόρτωσης ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και περιορίζει δραστικά τα περιθώρια λαθών ή απωλειών.

Νέα εργαλεία στα χέρια των επιχειρήσεων

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στις διαδικασίες παραλαβής. Ο έλεγχος των αποστολών απλοποιείται, καθώς η επιβεβαίωση πραγματοποιείται με ένα μόνο σκανάρισμα, μείωνοντας τη γραφειοκρατία. Για τις μεταφορικές εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών logistics, προβλέπεται η χρήση “Group QR” code, που επιτρέπει τη διαχείριση πολλαπλών δελτίων αποστολής μέσω ενός ενιαίου κωδικού.

Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης Αντίστροφου Δελτίου Αποστολής από τον παραλήπτη των αγαθών σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, διευκολύνοντας τις συναλλαγές του πρωτογενούς τομέα. Η υιοθέτηση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αύξηση της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις που θα προσαρμοστούν έγκαιρα.

Φορολογικά κίνητρα και η σημασία της έγκαιρης συμμόρφωσης

Η ενεργοποίηση Πιστοποιημένου Παρόχου τουλάχιστον δύο μήνες πριν την προθεσμία της υποχρεωτικής B2B τιμολόγησης (για τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ) εξασφαλίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Οι επιχειρήσεις κερδίζουν πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού στο πρώτο έτος, καθώς και ισόποση προσαύξηση των εξόδων έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών για το πρώτο 12μηνο.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η έγκαιρη υιοθέτηση Παρόχου αποτελεί στρατηγική κίνηση θωράκισης, καθώς διασφαλίζει την απόλυτη συμμόρφωση με τη Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής χωρίς τεχνικές εκκρεμότητες. Αντιθέτως, η καθυστέρηση συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται σε χρηματικά πρόστιμα, αλλά επεκτείνονται στην απώλεια δικαιώματος έκπτωσης δαπανών. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σε περίπτωση ελέγχου διακίνησης.

EINVOICING: Μια ενιαία πλατφόρμα για το σύνολο των παραστατικών σας

Η λύση EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT, από τους πρώτους πιστοποιημένους παρόχους από την ΑΑΔΕ, αποτελεί την κεντρική λύση για τη διαχείριση του συνόλου των παραστατικών μιας επιχείρησης, καθώς υποστηρίζει πλήρως την ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B, B2C και B2G, ενώ ενσωματώνει την υπηρεσία eΔελτίο για τη διαβίβαση Ψηφιακών Δελτίων Αποστολής. Η πλατφόρμα διασυνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε ERP ή εμπορολογιστικό σύστημα, επιτρέποντας στην επιχείρηση να διαχειρίζεται όλες τις συναλλαγές της μέσα από ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς την ανάγκη για σύνθετες και χρονοβόρες παραμετροποιήσεις.

Η λύση EINVOICING διασφαλίζει την πλήρη εναρμόνιση με τη Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, εκμηδενίζοντας τους κινδύνους προστίμων και κυρώσεων. Η υλοποίηση είναι ταχύτατη και η χρήση της πλατφόρμας εξαιρετικά απλή, χωρίς να απαιτείται ειδική εκπαίδευση του προσωπικού. Μετά την ενεργοποίηση, η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κόστος συντήρησης, καθώς το σύστημα αναβαθμίζεται αυτόματα σε κάθε νομοθετική αλλαγή, γεγονός που εγγυάται τη διαρκή συμμόρφωση της επιχείρησης.

Παράλληλα, η πλατφόρμα παρέχει μέγιστη ασφάλεια δεδομένων με πιστοποιήσεις ISO 27001 & 9001. Η αξιοπιστία της στη διαχείριση μεγάλου όγκου παραστατικών φέρει την έγκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας ότι η επιχείρηση λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμη και σε περιόδους αιχμής, έχοντας στη διάθεσή της ένα εργαλείο που καλύπτει κάθε υποχρέωση τιμολόγησης και διακίνησης.

