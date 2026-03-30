Βίντεο ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα ο ALPHA, δείχνει το όχημα τύπου «παπαγαλάκι» να ακουμπά τα καλώδια ηλεκτροδότησης στην προσπάθειά του να μετακινήσει ελαστικά βαρέως τύπου σε βουλκανιζατέρ της περιοχής, με αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι ηλικίας 57 και 33 ετών να χάσουν την ζωή καθώς υπέστησαν ηλεκτροπληξία.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε το τραγικό συμβάν: «Ένα φορτηγό με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αστυνομία καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο να κόψει την παροχή ρεύματος για να μπορέσουν οι διασώστες να προσεγγίσουν δύο εργαζομένους.

Οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.