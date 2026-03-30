Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στη Βόρεια Κυνουρία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα τύπου «παπαγαλάκι» σε βουλκανιζατέρ της περιοχής, κατά τη διαδικασία μετακίνησης ελαστικών βαρέως τύπου, προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης. Από την επαφή, οι δύο εργαζόμενοι υπέστησαν ηλεκτροπληξία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.