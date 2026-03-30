Η αποκάλυψη του θανάτου τους επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους. Μάνα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο του σπιτιού που έμεναν, με τον 54χρονο γιο και αδερφό των δύο θυμάτων να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς.

Οι ισχυρισμοί του, οι μαρτυρίες γειτόνων και συγγενών της οικογένειας στο Live News, μαζί με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην υπόθεση – θρίλερ.

Αξίζει να σημιωθεί ότι ο 54χρονος υποστηρίζει πως η μητέρα και η αδερφή του πέθαναν από παθολογικά αίτια και εκείνος έκρυψε τις σορούς σε δωμάτιο του σπιτιού. Το σφράγισε μάλιστα με στόκο και για μέρες, όπως ανέφερε, προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή του.

«Προσπαθούσα να μπω, δεν με άφηνε. Κάλεσα δύο φορές την Αστυνομία» – Οι σοκαριστικές μαρτυρίες

«Προσπαθούσα να μπω. Δεν με άφηνε. Κάλεσα δύο φορές την Αστυνομία. Εγώ και ο ξάδερφος μου ο άλλος, δεν μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι και υποψιαστήκαμε. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό η θεία και η ξαδέρφη μου. Δεν μας έλεγε πού ήταν γενικά. Τέλος Νοέμβρη είχα ανέβει Ζωγράφου με την αδερφή μου από την Ύδρα. Κάναμε παρέα, κάναμε χαβαλέ, όλα αυτά. Εγώ από τον Δεκέμβρη και μετά υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είχαμε επαφή. Το κινητό της ξαδέρφης μου δεν λειτουργούσε. Μαθαίνω από τη γειτονιά διάφορα. Ότι δεν τους βλέπουν, ότι είχανε ανησυχία. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό, ότι είναι στο σπίτι, ότι το ένα το άλλο. Αυτά μας έλεγε», αναφέρει ξάδερφος της οικογένειας.

Ο 54χρονος υποστηρίζει πως η αδερφή του πέθανε από καρκίνο πριν από περίπου 3 μήνες και δύο μέρες μετά «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του. Φέρεται να είπε στις Αρχές ότι δεν ήθελε να μαθευτεί η οικογενειακή τραγωδία και πήρε την απόφαση να κρύψει τις σορούς.

Ο χρόνος θανάτου των δύο γυναικών και κυρίως τα αίτια, αναμένεται να απαντηθούν από ιατροδικαστή που θα διενεργήσει νεκροψία – νεκροτομή στις δύο σορούς. Για την ώρα, ο 54χρονος αρνείται πως είναι δολοφόνος.

«Ήταν βίαιος, τις χτυπούσε»

«Το παιδί δεν ήταν καλά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία μου και την ξαδέλφη μου. Αυτό που μου είχε πει η θεία μου είναι ότι την χτυπάει, ήταν βίαιος απέναντί της. Εντάξει, ήταν βίαιο το παιδί, δεν ήταν καλά. Δηλαδή είχε ένα ιστορικό. Μία μέρα είχε έρθει και μου είχε πει για κάποια χτυπήματα που είχε. Αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός για να ξέρω αν είναι αληθινά. ‘Με χτύπησε εδώ, με δάγκωσε εκεί’, μου έλεγε. Ήταν καιρό που γινόταν όλη αυτή η ιστορία», αναφέρει συγγενής.

Γειτόνισσα των δύο θυμάτων αναφέρει στο Live News πως άκουγε τσακωμούς από το διαμέρισμα που έμεναν η ηλικιωμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της. Για μήνες, όπως λέει, δεν είχε δει την 91χρονη και την 56χρονη κόρη της:

«Σαν να τσακώνονται, αλλά όχι ακριβώς τσακωμοί. Μπορεί να απηύθυνσε ο ένας στον άλλον τον λόγο δυνατά».

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη, όταν γείτονες και συγγενείς των δύο θυμάτων ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ανέφεραν ότι η συμπεριφορά του 54χρονου ήταν περίεργη το τελευταίο διάστημα και πως είχαν μέρες να δουν τόσο τη μητέρα όσο και την αδερφή του.

Στη θέα των αστυνομικών, πολλοί στη γειτονιά του Ζωγράφου εξεπλάγησαν. Δεν υπήρχε δυσοσμία που να τους βάλει σε σκέψεις, λένε.

Ένα άλλο στοιχείο που έβαλε σε σκέψεις τους αστυνομικούς, ήταν η συμπεριφορά του 54χρονου όταν χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού. Ανέφερε αρχικά πως η μητέρα και η αδερφή του έμεναν σε άλλο σπίτι. Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν, ο ίδιος αναγκάστηκε να τους οδηγήσει στο σφραγισμένο δωμάτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι πως οι σοροί μάνας και κόρης τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια εισαγγελέα, με τον 54χρονο να επιμένει ότι δεν έβαψε τα χέρια του με αίμα. Τα πάντα φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα αποκαλυφθούν.