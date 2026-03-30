Σοκ έχει προκαλέσει ο εντοπισμός των σορών δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη σε σφραγισμένο δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου. Πρόκειται για μάνα και κόρη ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του γιου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια και πως τις μετέφερε στο σημείο για να μην αποκαλυφθεί ο θάνατός τους.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες, ενώ οι συγγενείς αναφέρουν πως είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα πτώματα φαίνεται να βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από έναν μήνα, γεγονός που αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο της έρευνας.

Δεν υπάρχει κανένα ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ενώ ο γιος μέχρι σήμερα δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά τις αρχές.

Σημειώνεται ότι συγγενείς των θυμάτων είχαν ενημερώσει την αστυνομία ότι για αρκετούς μήνες δεν είχαν καμία επικοινωνία με τη μητέρα και την κόρη. Παράλληλα, είχαν εκφράσει φόβους πως ο γιος τους (52 ετών) ενδέχεται να είχε εμπλακεί σε κάτι κακό εις βάρος τους. Μετά την καταγγελία, η ΕΛΑΣ μετέβη στο σημείο παρουσία εισαγγελέα. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε ένα δωμάτιο του διαμερίσματος που είχε σφραγιστεί σχεδόν πλήρως, με την πόρτα χτισμένη. Μέσα σε αυτό, οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς των δύο γυναικών σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε έντονη μυρωδιά»

«Ενάμιση μήνα; Δύο μήνες; Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν τους βλέπαμε. Θεωρούσαμε ότι μάλλον νοσηλεύονται κάπου. Αλλά εδώ ο γείτονας στο ισόγειο, ο φίλος μου, μου έλεγε ότι πριν από κανένα ενάμιση μήνα ότι του έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά. Και λέγαμε λέγαμε τι γίνεται τώρα;» τονίζει γείτονας λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού των δύο γυναικών.

Ο ίδιος προσθέτει:

«Μάθαμε ότι κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν να από ενδιαφέρον να ανοίξουν, να δουν σπίτια τους, την ανηψιά τους κτλ. Δεν τους άνοιγε, δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Πιο έντονο έγινε το Σάββατο και την Παρασκευή που κλήθηκε και η αστυνομία από τους συγγενείς. Ήρθε η αστυνομία το Σάββατο νομίζω ή την Παρασκευή ήταν και στη συνέχεια σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Ζητήσανε παραγγελία από εισαγγελέα. Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο»

Η παρέα που πίνει καφέ απέναντι ακριβώς από την πολυκατοικία λέει ότι «είχαμε μια άτυπη επικοινωνία γιατί η κόρη ερχόταν εδώ και έτρωγε καμιά τυρόπιτα, έπινε κάνα καφέ. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Μαθαίναμε ότι είχε καρκίνο, ότι έτρεχε στους γιατρούς και ο αδελφός ένα ψηλό παλικάρι εδώ από τη γειτονιά. Μαθαίναμε ότι είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έβγαινε συνήθως έξω από το σπίτι. Η γιαγιά ήταν δυσκίνητη, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Η κόρη την έπαιρνε καμιά φορά και την πήγαινε καμιά βόλτα ή την έφερνε εδώ στο καφέ και πίνανε καμιά πορτοκαλάδα».

Όπως σημειώνουν, η ηλικιωμένη ήταν πάνω από 80 με 85, ενώ ο γιος της γύρω στα 50 με 55. «Μένουν εδώ πολλά χρόνια. Δικό τους το σπίτι εδώ. Απ’ ότι μου λέει εδώ ο γείτονας που μένει δίπλα τους στο ισόγειο, είχαν συνεχείς τσακωμούς. […] Του χτυπάγανε το κουδούνι να του δώσουν λογαριασμούς. Δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα. Ήταν δύσκολος στην επικοινωνία γενικότερα. Η κόρη βέβαια έβγαινε έξω, πήγαινε. Εγώ στις βόλτες μου ας πούμε, την πετύχαινα στον δρόμο, λέγαμε μια καλημέρα ή ερχόταν εδώ και έπινε καφέ και μετά ξαναπήγαινε στο σπίτι».