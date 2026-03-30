Εκ νέου στο γραφείο της ανακρίτριας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (30/3) ο 23χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, στην Καλαμαριά.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι οπαδός του Άρη και έχει ήδη προφυλακιστεί, οδηγήθηκε εκτάκτως ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας για να δώσει συμπληρωματική απολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που αφορούσαν κυρίως πιθανά εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση. Η διαδικασία διήρκεσε σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αποχώρησε από τα δικαστήρια υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ακόμη ένας νεαρός που βρισκόταν στην παρέα του θύματος, ενώ οι αρχές αναζητούν έναν 21χρονο, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση.