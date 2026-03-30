Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τον χάρτη των πληρωμών από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026, που θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 94.232.000 ευρώ και αφορά 123.391 δικαιούχους. Οι καταβολές εντάσσονται στις προγραμματισμένες πληρωμές των δύο φορέων.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους, ως προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026.

Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Την ίδια ημέρα, 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Παράλληλα, 12.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 19.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 84.000 ευρώ θα λάβει 1 δικαιούχος του προγράμματος «Σπίτι μου».