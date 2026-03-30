Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών της 18ης-19ης Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου ως εξής :

Πρόεδρος Τσαγγάρης Αθανάσιος

Α Αντιπρόεδρος Κογιουμτσής Νικόλαος

Β Αντιπρόεδρος Σαββίδης Ευδόκιμος

Γ Αντιπρόεδρος Γιαννόπουλος Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας Λουδάρος Εμμανουήλ

Οικονομικός Επόπτης Φραγγεδάκη Ευθαλία

Ειδ. Γραμματέας Κανδαράκης Μιχαήλ

Έφορος Μιχαλόπουλος Ιωάννης

Σύμβουλοι : Βλάρας Θεόδωρος

Γιαννέτος Παναγιώτης

Παπαγεωργίου Σταύρος

Πρωτογέρου Ελένη

Σουλιώτη Γεωργία

Σταϊνχάουερ Φίλιππος

Τσαγγάρη Ηρώ

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Θάνος Τσαγγάρης δήλωσε :

Σε μια περίοδο όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν καθημερινά μάχη επιβίωσης απέναντι σε αυξημένο ενεργειακό κόστος, φορολογικές πιέσεις, έλλειψη ρευστότητας και έναν όλο και πιο άνισο ανταγωνισμό, δεν υπάρχει περιθώριο για σιωπή ή αδράνεια.

Το περιβάλλον γίνεται ασφυκτικό, την ώρα που η Πολιτεία παραμένει απούσα από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η επόμενη τριετία θα είναι απαιτητική. Ψηφιακή μετάβαση, νέες καταναλωτικές συνήθειες και αυξημένες υποχρεώσεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα.

Σε αυτή τη συγκυρία, ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών οφείλει να είναι ουσιαστικός, δυναμικός και παρεμβατικός.

Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη. Να ενισχύσουμε τη φωνή των μικρομεσαίων, να διεκδικήσουμε ρεαλιστικές λύσεις και να σταθούμε έμπρακτα δίπλα σε κάθε επαγγελματία.

Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος απέναντι στις δυσκολίες.

Με ενότητα, σχέδιο και διαφάνεια προχωράμε ώστε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών να αποτελέσει έναν πραγματικό σύμμαχο, εργαλείο διεκδίκησης αλλά και καθημερινής στήριξης για κάθε επιχείρηση.

Καλούμε όλους σε συνεργασία και υπευθυνότητα.