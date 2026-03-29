Το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάκα στη ρωσική Άπω Ανατολή ενεργοποιήθηκε το Σάββατο (28/3), προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές και αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων, η στήλη τέφρας από την έκρηξη έφτασε σε ύψος έως και 11.400 μέτρων. Το εκτεταμένο σύννεφο κινήθηκε προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τον Κόλπο Οζέρνι.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι δύο οικισμοί βρέθηκαν στην πορεία του νέφους και δέχθηκαν πτώση τέφρας. Παρά το φαινόμενο, δεν σημειώθηκαν προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ δεν υπήρξαν κλήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την αεροπορία, το Σιβελούτς έχει πλέον χαρακτηριστεί με «κόκκινο» κωδικό κινδύνου, γεγονός που σημαίνει αυξημένη προσοχή για τις πτήσεις στην περιοχή.

Καθησυχαστικός ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Διατίθεται απόθεμα μασκών, εάν χρειαστεί, θα τις παρέχουμε σε όλους», ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram ο κυβερνήτης της Επικράτειας της Καμτσάτκα, Βλαντιμίρ Σολόντοφ.

Το ηφαίστειο, ηλικίας 60-70 χιλιάδων ετών, περιλαμβάνει το Old Sheveluch – μια αρχαία καλντέρα – και τον νεότερο ενεργό κρατήρα Young Sheveluch. Πρόκειται για ένα από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια της περιοχής.

Προηγούμενη δραστηριότητα

Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη παρουσιάσει σημάδια έντονης δραστηριότητας. Τότε, η τέφρα είχε εκτιναχθεί σε ύψος οκτώ χιλιομέτρων και είχε εκδοθεί πορτοκαλί κωδικός κινδύνου.

Ένα μεγάλο σύννεφο τέφρας είχε απλωθεί προς τη Βερίγγειο Θάλασσα, δημιουργώντας κίνδυνο για τα διερχόμενα αεροσκάφη. Οι αρχές είχαν καλέσει τότε κατοίκους και τουρίστες να αποφύγουν την προσέγγιση στην επικίνδυνη ζώνη γύρω από το ηφαίστειο.