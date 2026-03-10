Η Λίμνη Coatepeque, που βρίσκεται κοντά στην ακτογραμμή του Ειρηνικού στο Ελ Σαλβαδόρ, ξεχωρίζει για τα έντονα γαλάζια νερά της τα οποία γεμίζουν μέρος μιας ηφαιστειακής καλντέρας με το ίδιο όνομα. Στις 10 Φεβρουαρίου 2026, ένας αστροναύτης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κατέγραψε από ψηλά τη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς το σκάφος διέσχιζε την Κεντρική Αμερική.

Η καλντέρα που σήμερα φιλοξενεί τη Λίμνη Coatepeque σχηματίστηκε ύστερα από μια σειρά ισχυρών ηφαιστειακών εκρήξεων, μεταξύ 72.000 και 51.000 ετών πριν. Μετά τη δημιουργία της τεράστιας αυτής καταβύθισης, επακόλουθες εκρήξεις σχημάτισαν αρκετούς θόλους λάβας στη δυτική της πλευρά. Ένας από αυτούς εξελίχθηκε στο νησί Isla del Cerro (Isla Teopán), το οποίο δεσπόζει σήμερα μέσα στη λίμνη. Σύμφωνα με το Global Volcanism Program του Smithsonian Institution, δεν έχουν αναφερθεί εκρήξεις από την καλντέρα Coatepeque κατά την Ολόκαινο περίοδο, δηλαδή τα τελευταία 11.700 χρόνια.

Σήμερα, οι όχθες της λίμνης φιλοξενούν κατοικίες, εστιατόρια και μικρά λιμανάκια, ενώ η ανάπτυξη επεκτείνεται προς τα δυτικά, μέχρι το απότομο χείλος της καλντέρας. Εκεί ξεκινά η ανατολική πλαγιά του Santa Ana, του ψηλότερου ηφαιστείου στο Ελ Σαλβαδόρ. Σε αντίθεση με την ήρεμη καλντέρα Coatepeque, το ηφαίστειο Santa Ana παραμένει ενεργό. Ιστορικές πηγές καταγράφουν εκρήξεις μικρής έως μέτριας έντασης ήδη από τον 16ο αιώνα, ενώ η πιο πρόσφατη σημαντική έκρηξη σημειώθηκε το 2005.

Όταν η λίμνη γίνεται τιρκουάζ

Στη φωτογραφία του αστροναύτη, η Λίμνη Coatepeque εμφανίζεται στο συνήθως βαθύ μπλε της χρώμα. Ωστόσο, κατά διαστήματα, τα νερά της μετατρέπονται σε έντονο τιρκουάζ, προκαλώντας επιστημονικό ενδιαφέρον.

Έρευνες του 2024 έδειξαν ότι οι χρωστικές που παράγουν μικροάλγες και κυανοβακτήρια επηρεάζουν την απόχρωση της λίμνης. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι τα εντυπωσιακά τιρκουάζ φαινόμενα οφείλονται κυρίως σε φυσικές διαδικασίες μεταλλοποίησης μέσα στο νερό.

Η περιοχή γύρω από τη Λίμνη Coatepeque και το ηφαίστειο Santa Ana συνδυάζει πόλεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ηφαιστειακούς σχηματισμούς. Η πόλη Santa Ana βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης, ενώ το Σαν Σαλβαδόρ απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά. Και οι δύο πόλεις ανήκουν σε μια ζώνη που έχει διαμορφωθεί από έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το τραχύ αυτό ηφαιστειακό τοπίο εκτείνεται για πάνω από 1.000 χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, από τη Γουατεμάλα έως τον Παναμά. Η αλυσίδα των ηφαιστείων που σχηματίζει αυτό το τόξο είναι γνωστή ωςΚεντροαμερικανικό Ηφαιστειακό Τόξο.

Η φωτογραφία από το Διάστημα

Η φωτογραφία ISS074-E-312810 τραβήχτηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 με φωτογραφική μηχανή Nikon Z9 και εστιακή απόσταση 400 χιλιοστών. Το υλικό παρείχαν το ISS Crew Earth Observations Facility και η Earth Science and Remote Sensing Unit του NASA Johnson Space Center, ενώ την εικόνα κατέγραψε μέλος της αποστολής Expedition 74.

Οι εικόνες έχουν περικοπεί και βελτιωθεί για καλύτερη αντίθεση, ενώ αφαιρέθηκαν τυχόν οπτικά σφάλματα. Το πρόγραμμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού στηρίζει το εργαστήριο αυτό στο πλαίσιο του ISS National Lab, ώστε οι αστροναύτες να καταγράφουν φωτογραφίες της Γης με υψηλή επιστημονική και δημόσια αξία, διαθέσιμες ελεύθερα στο διαδίκτυο.