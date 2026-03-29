Το Σάββατο (28/3/26) πραγματοποιήθηκαν παγκόσμιες διαδηλώσεις στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «No Kings», για την τρίτη κατά σειρά μαζική διαμαρτυρία κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία συμμετείχαν εκαττομμύρια πολίτες.

Στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και την Αυστραλία, πλήθη βγήκαν στους δρόμους κρατώντας πανό που στηλίτευαν τον 79χρονο Αμερικανό πρόεδρο και τον πόλεμό του με το Ιράν.

Στη Ρώμη, διαδηλωτές ύψωσαν ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Για έναν κόσμο ελεύθερο από τον πόλεμο» στα ιταλικά. Στο Παρίσι, χειροποίητο πλακάτ έγραφε «No Kings» στα γαλλικά, ενώ στη Μαδρίτη μια γυναίκα κρατούσε πινακίδα που ανέφερε «Η εξουσία στον λαό» στα ισπανικά.

Στο Άμστερνταμ, ένα πανό ρωτούσε «WTF America», ενώ στο Σίδνεϊ ένας άνδρας κρατούσε πινακίδα που έγραφε «Ούτε εμείς τον αντέχουμε».

Στο Βερολίνο, πλακάτ από χαρτόνι έγραφε στα γερμανικά «Καμία αρχή ηγεσίας στις ΗΠΑ», σε αναφορά στη ναζιστική αρχή της απόλυτης υπακοής στον Αδόλφο Χίτλερ.

Η κινητοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις ΗΠΑ, είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 3.000 διαδηλώσεις “No Kings” σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για την τρίτη φορά από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία, κατά την οποία οι Αμερικανοί κινητοποιούνται εναντίον του, διαμαρτυρόμενοι για ζητήματα όπως η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Στην Ουάσιγκτον, διαδηλωτές παρέλασαν κρατώντας ένα φουσκωτό ομοίωμα του Τραμπ, περνώντας συμβολικά μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

«Όταν συμμετείχα στην πρώτη διαδήλωση «No Kings», αγωνιζόμασταν για την προστασία της δημοκρατίας στο εσωτερικό και ενάντια σε ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί στους αμερικανικούς δρόμους, απέναντι σε μια κυβέρνηση που κατασκεύαζε κρίσεις για να δικαιολογήσει τη χρήση εξουσίας εναντίον του ίδιου του λαού της», δήλωσε ο βετεράνος του στρατού Naveed Shah, οργανωτής της ομάδας Common Defense.

Πρόσθεσε επίσης ότι:«Σήμερα, δίνουμε την ίδια μάχη, αλλά η κατασκευασμένη αυτή κρίση έχει πλέον αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις».

Αύξηση συμμετοχής και αντιδράσεις

Οι κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις συγκέντρωσαν περισσότερους από 7 εκατομμύρια συμμετέχοντες τον περασμένο Οκτώβριο, έναντι 5 εκατομμυρίων τον Ιούνιο.

«Τα μέλη μας θα κατέβουν ειρηνικά στους δρόμους, γιατί πιστεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας και δεν μπορούν να μείνουν αδρανείς απέναντι σε όσα κάνουν ο Τραμπ και η κυβέρνησή του», ανέφερε η εκτελεστική διευθύντρια της MoveOn, Katie Bethell.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, η διοίκηση Τραμπ έχει εξελιχθεί σε απειλή για τον αμερικανικό λαό σε κάθε επίπεδο. Εξάγει και ασκεί βία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Τέλος, από την πλευρά του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Αμπιγκέιλ Τζάκσον σχολίασε: «Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για αυτές τις συνεδρίες θεραπείας εμμονής με τον Τραμπ είναι οι δημοσιογράφοι που πληρώνονται για να τις καλύπτουν».

Πηγή: The Daily Beast