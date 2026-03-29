Κατάδυση κάτω από τους πάγους μιας φινλανδικής λίμνης αποκάλυψε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς ο δύτης Ντάαν Τζέικομπς αναδύθηκε από μια τρύπα σκαλισμένη στον παχύ, παγωμένο πάγο, προσφέροντας μια σπάνια ματιά σε έναν υπόγειο κόσμο που ελάχιστοι έχουν δει.

Ο Τζέικομπς, σύμβουλος βιοποικιλότητας από την Ολλανδία, βούτηξε σε βάθος οκτώ μέτρων κάτω από την επιφάνεια. Εκεί, το φως του ήλιου διαπερνούσε τον Αρκτικό πάγο, φωτίζοντας ψάρια που κινούνταν γύρω από βραχώδεις σχηματισμούς σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους -40 βαθμούς Κελσίου.

Ο Τζέικομπς συμμετείχε στο πρόγραμμα Polar Scientific Diving στη βόρεια Φινλανδία, το οποίο διοργανώνεται από την Ακαδημία Επιστημονικής Κατάδυσης της Φινλανδίας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά επιστημόνων και ερευνητών με δεξιότητες εξερεύνησης κάτω από τους πάγους της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, μελετώντας τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα.

Μετά από 45 λεπτά κάτω από το νερό, ο Τζέικομπς περιέγραψε λακωνικά την εμπειρία του: «Η θέα είναι πανέμορφη».

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Οι αυξημένες θερμοκρασίες επηρεάζουν τα παγκόσμια καιρικά συστήματα και απειλούν είδη όπως η πολική αρκούδα, που βασίζεται στους πάγους για το κυνήγι. Στην Ανταρκτική, το λιώσιμο των πάγων προκαλεί άνοδο της στάθμης της θάλασσας και διαταράσσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η ανάγκη για ανθρώπινους δύτες

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι ζωτικής σημασίας να μελετηθεί το τι συμβαίνει κάτω από τους εναπομείναντες πάγους της Αρκτικής και της Ανταρκτικής. Η έρευνα αυτή απαιτεί εξειδικευμένες καταδυτικές δεξιότητες και επιστημονική κατάρτιση — προσόντα που, σύμφωνα με ειδικούς, διαθέτουν μόνο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα της Φινλανδικής Ακαδημίας Επιστημονικής Κατάδυσης επιδιώκει όχι μόνο να εκπαιδεύσει περισσότερους δύτες, αλλά και να τονίσει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την κρίση των πολικών πάγων. «Επειδή λιώνουν τόσο γρήγορα, πρέπει να στείλουμε περισσότερους ανθρώπους εκεί — να κάνουμε περισσότερη επιστήμη για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει», δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος και εκπαιδευτής Έρικ Βουρζ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να σώσουμε αυτό το μοναδικό οικοσύστημα, τόσο στην Αρκτική όσο και στην Ανταρκτική».

Όπως εξηγεί ο θαλάσσιος βιολόγος του British Antarctic Survey, Σάιμον Μόρλεϊ, οι ανθρώπινοι δύτες παραμένουν αναντικατάστατοι. Η χρήση ρομπότ ή υποβρυχίων οχημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο περιβάλλον ή να συλλέξει μόνο ένα δείγμα τη φορά. «Ένας δύτης μπορεί να μαζέψει δώδεκα αχινούς χωρίς να διαταράξει το υπόλοιπο οικοσύστημα», σημειώνει.

Εκπαίδευση σε ακραίες συνθήκες

Κατά τη διάρκεια κάθε δεκαήμερης συνεδρίας, οι εκπαιδευτές της Ακαδημίας καθοδηγούν έμπειρους δύτες σε παγωμένη λίμνη κοντά στον βιολογικό σταθμό του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι στο Κίλπισγιάρβι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2024 και η αυξημένη ζήτηση οδήγησε στην προσθήκη δεύτερης ετήσιας συνεδρίας.

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από διάφορους τομείς: θαλάσσια και γλυκού νερού βιολογία, επιστημονική έρευνα, αλλά και ντοκιμαντέρ. Ο φοιτητής Ρουάρι Μπάις από το Πανεπιστήμιο του Πλίμουθ στην Αγγλία στοχεύει να εργαστεί στην Ανταρκτική μελετώντας θαλάσσια μεγαπανίδα. «Πίστεψα ότι αυτό το μάθημα θα ήταν ένα πολύ καλό βήμα προς αυτόν τον στόχο», είπε.

Η Κάρολαϊν Τσεν, επιστημονική δύτρια και ερευνήτρια από τη Γερμανία, δήλωσε ότι το όνειρό της είναι να καταδυθεί στις πολικές περιοχές. Θεωρεί πως η εμπειρία της στο μάθημα θα τη βοηθήσει να σχεδιάσει μελλοντικά πειράματα σε δύσκολες συνθήκες.

Οι φοιτητές μαθαίνουν όχι μόνο να καταδύονται κάτω από πάγο σχεδόν ενός μέτρου, αλλά και να αντεπεξέρχονται σε ακραίο ψύχος και ισχυρούς ανέμους πάνω από τη λίμνη Κίλπισγιάρβι. Η ομάδα υποστήριξης στην επιφάνεια πρέπει να λειτουργεί τον εξοπλισμό με ασφάλεια, αποφεύγοντας παράλληλα τον κίνδυνο κρυοπαγήματος.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίας, οι δύτες εξερεύνησαν νερά κάτω από πάγο πάχους περίπου 80 εκατοστών. Η Τσεν παρατήρησε ψάρια στον βυθό και στη συνέχεια κοίταξε προς τα πάνω, περιγράφοντας το φως που διαπερνούσε τον πάγο ως ένα θέαμα που «μοιάζει με το Βόρειο Σέλας».

Ο Μπάις πρόσθεσε γελώντας ότι το πιο δύσκολο είναι η αίσθηση στα χείλη μετά την κατάδυση: «Νιώθεις σαν να έχεις κάνει Botox».