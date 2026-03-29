Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού Σαχράμ Ιρανί προειδοποίησε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα αποτελέσει στόχο, εάν προσεγγίσει σε απόσταση βολής. Η δήλωση έγινε με αφορμή τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου, γεγονός για το οποίο η Τεχεράνη έχει δεσμευθεί να απαντήσει.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.