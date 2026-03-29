Το σημερινό πρόγραμμα (29/3) περιλβάνει τον προημιτελικό του Ολυμπιακού στο χάντμπολ για το EHF European Cup που θα μεταδοθεί από το Mega News, τα ντέρμπι για τη σωτηρία στην Stoiximan Basket League και τους δύο τελικούς σε μπάσκετ γυναικών και τένις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις
ΑΣ Καρδίτσας – Πανιώνιος 13:00 (Basket League) ERT 2 Sports
Χανιά – Παναργειακός 15:00 (Super League 2) Athletiko
Ηλιούπολη – Athens Kallithea 15:00 (Super League 2) Athletiko
Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου 15:00 (Super League 2) Athletiko
Ηρακλής – Μαρούσι 15:30 (Basket League) ERT 2 Sports
Ολυμπιακός-Οχρίδα 17:00 (EHF European Cup) Mega News.
Πρωτέας Βούλας – Αθηναϊκός 17:45 (Τελικός Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών) ERT 2 Sports
Λεχέτσκα – Σίνερ 22:00 (ATP Masters 1000 Miami) Cosmote Sport 6