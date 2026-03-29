Ο Μαξ Φερστάπεν έχει εκφράσει πολλές φορές την απογοήτευση του για τους νέους κανονισμούς της Formula 1. Μάλιστα, είναι ο οδηγός που έχει ασκήσει την περισσότερη κριτική. Και πλέον σύμφωνα με τον Ολλανδικό τύπο υπάρχει περίπτωση το 2026 να είναι η τελευταία του χρονιά.

Βέβαια, σε όλα αυτά συμβάλλει και η απόδοση της Red Bull, καθώς σε ακόμη έναν αγώνα δεν είχε την απόδοση να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την 8η θέση. Ο Ολλανδός έδωσε σε όλο τον αγώνα μάχη με τον Πιερ Γκασλί για την 7η θέση, αλλά τελικά δεν κατάφερε να περάσει το Γάλλο.

Το σενάριο να μην βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν την επόμενη σεζόν στη Formula 1 συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, με τις επόμενες εβδομάδες να είναι κρίσιμες για το μέλλον του.

