Ο Ζεράρ Πικέ αναφέρθηκε στην πολυσυζητημένη σύγκριση ανάμεσα στους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, μιλώντας στην εκπομπή «The Late Run».

Ο παλαίμαχος αμυντικός, που υπήρξε συμπαίκτης και των δύο στη διάρκεια της καριέρας του, ξεκαθάρισε πως θεωρεί τον Μέσι ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τονίζοντας το μοναδικό φυσικό του ταλέντο.

Παράλληλα, στάθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια και στον Ρονάλντο, υπογραμμίζοντας την πειθαρχία, τη δουλειά και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Πικέ ανέδειξε τις διαφορετικές πτυχές που κάνουν τους δύο αστέρες να ξεχωρίζουν, κρατώντας ζωντανή μια από τις μεγαλύτερες «μάχες» στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα είπε

«Για μένα, ο Μέσι είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Δεν έχω δει κανέναν με αυτό το επίπεδο ταλέντου, αλλά ο Κριστιάνο ήταν πράγματι μια μηχανή που δούλευε ασταμάτητα κάθε μέρα.

Όσον αφορά την εργασιακή ηθική, δεν έχω δει κανέναν να προετοιμάζεται όπως αυτός. Ήθελε να είναι ο καλύτερος.

Αλλά όσον αφορά το ταλέντο, ο Μέσι είναι καλύτερος. Κατατάσσω τον Μέσι ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο και ο Κριστιάνο έρχεται δεύτερος με μια πολύ μικρή διαφορά. Είναι οι καλύτεροι παίκτες στην ιστορία», είπε μεταξύ άλλων.