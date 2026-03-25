Ο γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο, πλησιάζει τα 16 του χρόνια και ήδη αρχίζει να χαράζει τη δική του πορεία στο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», ο νεαρός προπονήθηκε με την Κ16 της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή του να ενταχθεί στον σύλλογο.

Μέχρι πρότινος, ο Κριστιάνο Τζούνιορ αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Αλ Νασρ, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει και από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους, ακολουθώντας τη διαδρομή του πατέρα του.

Μάλιστα, πριν από περίπου έναν χρόνο έκανε και τα πρώτα του βήματα σε διεθνές επίπεδο, όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Κ15 απέναντι στην Ιαπωνία.