Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Αλ Νασρ και την απογοήτευση του Πορτογάλου για τη μη ενίσχυση της ομάδας στις μεταγραφές, όλα δείχνουν ότι ο σούπερ σταρ εξετάζει ήδη τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, ο Πορτογάλος αστέρας επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Το δημοσίευμα για τον Ρονάλντο

Cristiano Ronaldo is set to rejoin Sporting Lisbon from Al-Nassr, according to reports 👀✍️ One last dance in Lisbon? 🐐💚 pic.twitter.com/1SSp0apc2u — GiveMeSport (@GiveMeSport) February 11, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β’, κατόπιν αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια μετέβη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.