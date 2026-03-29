Σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκε ο Τζόρνταν Λόιντ, οδηγώντας την Αναντολού Εφές σε σημαντική νίκη απέναντι στην Τόφας για την 24η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή που πέτυχε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, το παιχνίδι στιγματίστηκε από ένα απρόοπτο περιστατικό που τράβηξε τα φώτα αλλού.

Ο Πάμπλο Λάσο αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν στην προσπάθειά του να ζητήσει challenge, ήρθε σε επαφή με έναν από τους διαιτητές. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση δεν ήταν εσκεμμένη, οι κανονισμοί είναι σαφείς και δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε σωματική επαφή με τους διαιτητές.

Ως αποτέλεσμα, ο Ισπανός τεχνικός τιμωρήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του και στην αποχώρησή του από τον πάγκο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

