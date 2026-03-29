Η Eli Lilly ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη βιοτεχνολογική εταιρεία Insilico Medicine, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, για την ανάπτυξη και εμπορική διάθεση ενός φαρμάκου GLP-1 κατά του διαβήτη, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η συμφωνία θα παραχωρήσει στη Lilly αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης της ένωσης GLP-1, που ανακαλύφθηκε και βελτιστοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης της Insilico.

Η επικείμενη συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση στη συνεργασία των δύο εταιρειών και θεωρείται ορόσημο για τη φαρμακευτική καινοτομία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται λίγους μήνες μετά την έναρξη μιας ερευνητικής και αδειοδοτικής συνεργασίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Η νέα συμφωνία στηρίζεται στη συνεργασία που ξεκίνησε το 2023, όταν η Lilly έγινε χρήστης της σουίτας λογισμικού Pharma.AI της Insilico. Η σχέση αυτή επεκτάθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με την Insilico να αξιοποιεί την πλατφόρμα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης της για τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση ενώσεων, βάσει στόχων που καθορίζονται από κοινού με τη Lilly. Η συμφωνία περιλαμβάνει πιθανές πληρωμές άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ορόσημων και δικαιωμάτων.

Η Lilly συμμετείχε επίσης ως θεμελιώδης επενδυτής στην αρχική δημόσια προσφορά της Insilico στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο του 2025, αποκτώντας μετοχές αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η IPO συγκέντρωσε περίπου 293 εκατομμύρια δολάρια και θεωρήθηκε στρατηγική επικύρωση της τεχνολογικής πλατφόρμας της εταιρείας.

Το υπό ανάπτυξη φάρμακο GLP-1 προέρχεται από το καρδιομεταβολικό χαρτοφυλάκιο που παρουσίασε η Insilico στο συνέδριο BIO-Europe τον Νοέμβριο του 2025. Το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε οκτώ προγράμματα μικρομοριακών ενώσεων, σχεδιασμένα με τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ των οποίων δύο από του στόματος αγωνιστές υποδοχέα GLP-1 — ο ένας για καθημερινή λήψη σε στάδιο προετοιμασίας IND και ο άλλος για εβδομαδιαία λήψη σε προ-αναπτυξιακό στάδιο.

Ο ιδρυτής και CEO της Insilico, Alex Zhavoronkov, ανέφερε ότι οι ενώσεις αυτές διαθέτουν «πολύ υψηλό επίπεδο προκλινικής ασφάλειας δοκιμασμένης σε πολλαπλά είδη». Η κούρσα για τα από του στόματος φάρμακα GLP-1 εντείνεται, καθώς η Lilly και η Novo Nordisk κυριαρχούν ήδη στην αγορά των ενέσιμων GLP-1, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η Lilly, παράλληλα, προωθεί το δικό της από του στόματος υποψήφιο φάρμακο GLP-1, την orforglipron, προς ρυθμιστική έγκριση.

Η συμφωνία των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της φαρμακοβιομηχανίας στην ανακάλυψη φαρμάκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Από το 2021, η Insilico έχει προτείνει περισσότερους από 20 προκλινικούς υποψηφίους, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης από τα συνηθισμένα 2,5 έως 4 χρόνια σε μόλις 12 έως 18 μήνες.

Το πιο προχωρημένο προϊόν της, η rentosertib, είναι το πρώτο φάρμακο που ανακαλύφθηκε και σχεδιάστηκε πλήρως με τεχνητή νοημοσύνη και ολοκλήρωσε δοκιμές Φάσης 2a, παρουσιάζοντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Πριν από τη νέα συμφωνία, η συνολική αξία των αδειοδοτικών συνεργασιών της Insilico είχε ήδη ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, με εταίρους όπως η Exelixis και ο Όμιλος Menarini. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025 στις 30 Μαρτίου.