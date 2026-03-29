Ο Changpeng Zhao, συνιδρυτής της Binance, εξέφρασε ανησυχία για τους κινδύνους που συνεπάγεται η στρατιωτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ανάρτησή του στο X, χαρακτήρισε τα οπλισμένα ρομποτικά συστήματα «πιο τρομακτικά από τα πυρηνικά», αντιδρώντας σε βίντεο που παρουσίαζε την τελευταία γενιά των λεγόμενων «ρομποτικών λύκων» της Κίνας, έτοιμων για μάχη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί αναπόφευκτα σε αυτό, σε κάθε χώρα», σημείωσε ο Zhao, προειδοποιώντας ότι ακόμη και ένας hacker θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τέτοια συστήματα. «Δυστυχώς, δεν βλέπω τρόπο να το αποφύγουμε αυτό», πρόσθεσε.

Το βίντεο που προκάλεσε τις αντιδράσεις μεταδόθηκε την Πέμπτη από το China Central Television, στο πλαίσιο της σειράς «Unmanned Competition». Το πρόγραμμα παρουσίασε τα πιο πρόσφατα μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα του Λαϊκού Στρατού Απελευθέρωσης της Κίνας.

Οι ρομποτικές μονάδες λύκων, αναπτυγμένες από το China Ordnance Automation Research Institute υπό την China South Industries Group Corporation, περιγράφονται από τα κρατικά μέσα ως ένα τεχνολογικό άλμα από την «υποστήριξη μεμονωμένου στρατιώτη» σε μια «συντονισμένη πλατφόρμα μάχης σε σμήνος».

Τα ρομπότ διατίθενται σε τρεις εκδόσεις: Shadow για αναγνώριση, Bloody για πλήγματα στόχων και Polar για υποστήριξη εφοδιασμού. Σύμφωνα με το CGTN, μπορούν να επιτύχουν ταχύτητες έως 15 χλμ./ώρα σε δύσβατα εδάφη, να μεταφέρουν φορτία έως 25 κιλών και να εξοπλιστούν με μικροπυραύλους, χειροβομβιδοβόλα και αυτόματα τυφέκια.

Σε προσομοιωμένες ασκήσεις αστικού πολέμου, οι μονάδες επέδειξαν ικανότητα αυτόνομης αναγνώρισης στόχων και συνεργασίας με εναέρια drones μέσω ανταλλαγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις εμπλοκής εξακολουθούν να λαμβάνονται από ανθρώπινους χειριστές.

Η Global Times, επικαλούμενη τον στρατιωτικό αναλυτή Zhang Junshe, ανέφερε ότι τα μη επανδρωμένα αυτά συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τις απώλειες, αναλαμβάνοντας αποστολές υψηλού κινδύνου σε αστικά περιβάλλοντα. Παρέχουν επίσης πληροφορίες πεδίου μάχης σε πραγματικό χρόνο μέσω ραντάρ, θερμικής απεικόνισης και ακουστικών αισθητήρων. Το CCTV αποκάλυψε ότι το σύστημα έχει ήδη περάσει στη φάση μαζικής παραγωγής.

Οι δηλώσεις του Zhao εντάσσονται στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Στις 27 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε στη σύνοδο κορυφής Future Investment Initiative στο Μαϊάμι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «αποφασισμένες να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν πρώτες στην τεχνητή νοημοσύνη», τονίζοντας πως η χώρα «προηγείται της Κίνας κατά πολύ».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας το Κογκρέσο να θεσπίσει ενιαία ομοσπονδιακά πρότυπα και να αποτρέψει τη δημιουργία ενός «κολάζ αντικρουόμενων» κανονισμών που θα μπορούσαν να πλήξουν την αμερικανική ανταγωνιστικότητα.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη αυτόνομων όπλων και η ένταση του γεωπολιτικού ανταγωνισμού αναδεικνύουν τη διττή φύση της τεχνολογίας. Ένα ζήτημα που, όπως προειδοποιεί ο Zhao, δεν αφορά πλέον το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον πόλεμο, αλλά το αν οι άνθρωποι μπορούν να ελέγξουν τις συνέπειες.