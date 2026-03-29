Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 16χρονου. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα στοιχεία των τριών νεαρών είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι ίδιοι αρνούνται τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Με εντολή εισαγγελέα, οι 17χρονοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Δευτέρα (30/3) ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών του Αγρινίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 16χρονος, που βρισκόταν με την αδελφή του και μία ακόμη κοπέλα, δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί άλλο επεισόδιο, το οποίο ενδέχεται να σχετίζεται με τη χθεσινή επίθεση.

Ο τραυματίας δέχθηκε πλήγμα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα σουγιά, και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση των συνθηκών του αιματηρού συμβάντος.