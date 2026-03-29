Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 16χρονος στην οδό Στάικου στο κέντρο του Αγρινίου, το βράδυ του Σαββάτου (29/3/26).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση στον 16χρονο στο Αγρίνιο έχουν ταυτοποιηθεί δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έξι προσαγωγές υπόπτων, ενώ από την έρευνα φαίνεται πως πίσω από το νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, κρύβονται προσωπικές διαφορές.