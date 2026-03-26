Στιγμές τρόμου έζησε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων στο Αγρίνιο, όταν έπεσε θύμα ληστείας κατά τη διάρκεια της βραδινής του βάρδιας από άγνωστο άνδρα που τον απείλησε με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026. Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 700 ευρώ από το ταμείο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Ο ληστής εισέβαλε στο πρατήριο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος και μαντίλι. Κινήθηκε απειλητικά προς τον εργαζόμενο, κρατώντας μαχαίρι και απαιτώντας τα χρήματα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τη σκηνή, αποτυπώνοντας τις κινήσεις του δράστη και τις έντονες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο χώρο του βενζινάδικου.

Ο υπάλληλος, βλέποντας τον μαυροντυμένο άνδρα να τον πλησιάζει απειλητικά, παρέδωσε τα χρήματα του ταμείου. Ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά με σκούτερ μεγάλου κυβισμού.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

