Αιματηρό επεισόδιο στο Αγρίνιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, περίπου στις 10, στο κέντρο της πόλης, κοντά στις οδούς Κύπρου και Ι. Σταϊκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 16χρονος φέρεται να δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα 4 έως 5 ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό.

Ο νεαρός, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι ανήλικος, έχασε πολύ αίμα από το τραύμα. Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν μαζί του μια νεαρή γυναίκα, πιθανότατα η αδελφή του, η οποία περιγράφεται σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Αγρινίου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των δραστών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο 16χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε έξι προσαγωγές, ενώ διερευνώνται τα αίτια του αιματηρού περιστατικού.