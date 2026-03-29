Εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου 2026 από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της ΓΑΔΑ σε οικισμούς του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Στόχος των ευρείας κλίμακας δράσεων ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, σε οικία στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 6 κιλά και 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– 452,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

– 414 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

– μικροποσότητα κοκαΐνης,

– πιστόλι,

– όπλο κρότου,

– γεμιστήρας,

– 16 φυσίγγια,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– σιδερογροθιά,

– ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

– χειροπέδες,

– 4 βεγγαλικά,

– 5 κινητά τηλέφωνα και

– 3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 293 άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης καθώς και 11 άδειες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο των ίδιων επιχειρήσεων, συνελήφθη ένα άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.