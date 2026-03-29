Μια επιχείρηση διάσωσης με υψηλό βαθμό δυσκολίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο όρος Πιξαριά στην Εύβοια, για τον απεγκλωβισμό αναβάτη που συμμετείχε σε αγώνα Enduro το απόγευμα της Κυριακής 29 Μαρτίου. Ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο σε δύσβατο μονοπάτι και τραυματίστηκε στο πόδι.

Το σημείο του ατυχήματος βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, γεγονός που δυσχέρανε την πρόσβαση. Οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκαν πεζοπορία δύο ωρών για να φτάσουν στον τραυματία, καθώς το έδαφος ήταν ιδιαίτερα ανώμαλο και επικίνδυνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, εθελοντές από τα κλιμάκια Ψαχνών και Μαντουδίου, καθώς και άλλοι αναβάτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο του συμβάντος.

Οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ακινητοποιώντας το τραυματισμένο πόδι με νάρθηκα. Στη συνέχεια, μετέφεραν τον αναβάτη με φορείο έως τη βάση του βουνού, όπου τον περίμενε όχημα μεταφοράς.

Ο άνδρας, που παρέμεινε σε επικοινωνία με τους διασώστες καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και αντιμετώπιση του κατάγματος.