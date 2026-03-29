Αυστηρά πρόστιμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν υποβάλει το όχημά τους στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, καθώς οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους για την οδική ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία, ο οδηγός οφείλει να επιδεικνύει το αποδεικτικό επιτυχούς ελέγχου. Εάν δεν το διαθέτει, επιβάλλεται άμεσα πρόστιμο 350 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν το όχημα έχει περάσει ΚΤΕΟ.

Η τακτική συντήρηση των οχημάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια των επιβατών και την προστασία των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, πολλοί οδηγοί παραλείπουν τον έλεγχο, είτε θεωρώντας τον περιττό είτε για να αποφύγουν το κόστος. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από δύο εκατομμύρια οχήματα κυκλοφορούν χωρίς το απαιτούμενο πιστοποιητικό.

Προθεσμίες και κλιμακωτά πρόστιμα

Κάθε ιδιοκτήτης οχήματος διαθέτει προθεσμία έως και μία εβδομάδα μετά τη λήξη του προηγούμενου ελέγχου για να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλεται προσαυξημένο τέλος, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εκπρόθεσμης προσέλευσης.

Για τα Ι.Χ., αν η καθυστέρηση δεν ξεπερνά τις 30 ημέρες, το πρόστιμο ανέρχεται σε 16 ευρώ. Από 30 ημέρες έως 6 μήνες, αυξάνεται στα 33 ευρώ, ενώ αν υπερβεί το εξάμηνο, φτάνει τα 65 ευρώ.

Μετά την παρέλευση των έξι μηνών, εκτός από το πρόστιμο του ΚΤΕΟ, επιβάλλεται και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται αυτόματα μέσω του TAXIS.

Όπως αναφέρει το imerisia.gr, ο εντοπισμός των παραβάσεων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από τη ΓΓΠΣ, αξιοποιώντας δεδομένα της ΑΑΔΕ, των αρμόδιων υπουργείων και άλλων φορέων, ώστε να εντοπίζονται τα οχήματα που δεν έχουν ελεγχθεί εγκαίρως.

Πότε μειώνεται το πρόστιμο

Αν κατά τον έλεγχο ο οδηγός δεν φέρει το σχετικό έγγραφο, επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ. Ωστόσο, εφόσον αποδείξει εκ των υστέρων ότι το όχημα έχει περάσει κανονικά ΚΤΕΟ, το ποσό μειώνεται στα 30 ευρώ.

Εάν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο και ο ιδιοκτήτης το πράξει μετά την επιβολή του προστίμου, μπορεί να επωφεληθεί από σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, εφόσον προσκομίσει το αποδεικτικό εντός 10 ημερών, καταβάλλει μόνο το 1/8 του αρχικού ποσού, δηλαδή 45 ευρώ.

Στο ποσό αυτό προστίθεται το ειδικό εκπρόθεσμο τέλος που επιβάλλεται από το ΚΤΕΟ, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.