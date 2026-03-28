Ο Ύπατος Διοικητής Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι τα κράτη-μέλη της συμμαχίας κινούνται επικίνδυνα αργά στην προσαρμογή των αμυντικών τους βιομηχανιών, τη στιγμή που αντίπαλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και το Ιράν αυξάνουν τάχιστα την παραγωγή οπλικών συστημάτων. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ετοιμότητα της Ευρώπης απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές.

Ο ναύαρχος Pierre Vandier παρουσίασε την εκτίμησή του στο Φόρουμ Άμυνας και Στρατηγικής του Παρισιού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην École Militaire από τις 24 έως τις 26 Μαρτίου. Όπως τόνισε, «η Ρωσία έχει αλλάξει» και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έναν νέο τύπο απειλής. Αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου, σημείωσε πως η αδυναμία ταχείας προσαρμογής μπορεί να οδηγήσει σε ανάλογες κρίσεις.

Ο Vandier υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό αλλά ζήτημα ρυθμού και οργάνωσης. «Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα ταχύτητας», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι διαδικασίες προμηθειών του ΝΑΤΟ απαιτούν δύο έως τρία χρόνια μόνο για να καθοριστούν οι ανάγκες. Αντίθετα, η Ρωσία και το Ιράν έχουν ήδη επιταχύνει την παραγωγή drones και άλλων οπλικών συστημάτων. «Είναι μια στιγμή αλήθειας για όλους μας», πρόσθεσε ο ναύαρχος.

Η παρέμβαση του Vandier εντάσσεται σε ένα κύμα ανησυχητικών δηλώσεων από ανώτερους Ευρωπαίους στρατιωτικούς. Ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας της Γαλλίας, στρατηγός Fabien Mandon, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων είχε επισημάνει πως η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να παράγει επαρκείς ποσότητες οπλισμού σε περίπτωση άμεσης αντιπαράθεσης.

Οι δηλώσεις του Vandier έγιναν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Ουκρανία, ως επικεφαλής της πρώτης στρατιωτικής αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ που μετέβη στη χώρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Οι συνομιλίες εκεί επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συμμετοχής της Ουκρανίας στις ασκήσεις εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ.

Η Σουηδία εκπέμπει παρόμοιο σήμα συναγερμού

Παράλληλα, ο αρχηγός της Άμυνας της Σουηδίας, στρατηγός Michael Claesson, μιλώντας στο NPR, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «σημαντικός σύμμαχος», ενώ τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους. Η σουηδική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία αποτελεί την κύρια απειλή για τη Σουηδία και τη συμμαχία, με τον κίνδυνο περιορισμένης ένοπλης επίθεσης να θεωρείται πιθανός μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η Στοκχόλμη έχει ήδη ξεκινήσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση από τον Ψυχρό Πόλεμο, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Η σύγκλιση των προειδοποιήσεων από τη διοίκηση μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, τη γαλλική στρατιωτική ηγεσία και τις σκανδιναβικές χώρες αναδεικνύει μια κοινή ανησυχία: ενώ οι αντίπαλοι της συμμαχίας έχουν περάσει σε πολεμικούς ρυθμούς παραγωγής, οι δημοκρατίες του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να λειτουργούν με διαδικασίες ειρηνικής περιόδου που, όπως αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι διοικητές τους, δεν είναι πλέον βιώσιμες.