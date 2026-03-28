Επικριτικός απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επιφυλακτικός ως προς την αποτελεσματικότητα των ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εμφανίστηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκτιμώντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος.

«Αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι αποκλιμάκωση και μια προσπάθεια επίτευξης ειρηνικής λύσης, αλλά μάλλον μια μαζική κλιμάκωση με αβέβαιο αποτέλεσμα, η οποία απειλεί τους πάντες», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέδριο που διοργάνωσε η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Παράλληλα, αμφισβήτησε ευθέως τους πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ, αναρωτώμενος: «Είναι πράγματι η αλλαγή καθεστώτος ο στόχος; Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν πιστεύω ότι θα τον πετύχουν. Αυτό συνήθως δεν πηγαίνει καλά».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ανεπαρκούς υποστήριξης της Γερμανίας στην ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ, ο καγκελάριος τόνισε: «Φυσικά, οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι συνέπειες που πρέπει να υποστούμε πολύ άμεσα και οι απειλές της ιρανικής ηγεσίας είναι σοβαρές απειλές, από τις οποίες πρέπει να προστατευτούμε».

Ο Φρίντριχ Μερτς αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ απάντησε ευθέως στην κριτική του: «Του είπα, αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων μέσω των εφημερίδων. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που απλά δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν θα την επιτρέψουμε».

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχτεί ότι το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει στις μάχες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι δεν χρειάζεται το ΝΑΤΟ, σημείωσε ο κ. Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο πως η Γερμανία θα μπορούσε να προσφέρει υποστήριξη μετά τον πόλεμο στο Ιράν. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό», είπε, αναφερόμενος σε πιθανή ανάπτυξη της Bundeswehr για την απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Χορμούζ, υπό την προϋπόθεση σχετικής εντολής από τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ, καθώς και από την Bundestag.

Προς το παρόν, η συζήτηση για το θέμα παραμένει «μάλλον θεωρητική», επισήμανε ο καγκελάριος, αποφεύγοντας να προβεί σε πρόβλεψη για το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, προειδοποίησε: «Το κακό είναι ότι σε συγκρούσεις που αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι συχνά τα τελευταία δύο χρόνια».