Βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Bank of America στο Παρίσι απέτρεψαν οι γαλλικές αρχές και η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αστυνομία συνέλαβε νωρίς το πρωί έναν άνδρα που ετοιμαζόταν να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το υποκατάστημα της αμερικανικής τράπεζας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 π.μ. τοπική ώρα μπροστά από ένα κτίριο της Bank of America στο 8ο διαμέρισμα, λίγα τετράγωνα μακριά από τα Ηλύσια Πεδία.

Η γαλλική αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές συνέλαβε τον άνδρα αμέσως μετά την τοποθέτηση ενός μηχανισμού που ήταν κατασκευασμένος από πέντε λίτρα υγρού το οποίο εκτιμάται ότι είναι καύσιμο και από ένα σύστημα ανάφλεξης.

Σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στο X, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι «η επαγρύπνηση παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ», επαινώντας τους αστυνομικούς για την παρέμβασή τους και την «κινητοποίησή» τους στο «τρέχον διεθνές πλαίσιο».

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εσωτερικών έχει επανειλημμένα εκδώσει προειδοποίηση ζητώντας από τις αρχές να επιδείξουν εξαιρετική επαγρύπνηση, ιδίως για την προστασία των Ιρανών αντιφρονούντων, των γραφείων τους, των εβραϊκών χώρων λατρείας και των αμερικανικών συμφερόντων, που έχουν χαρακτηριστεί πιθανοί στόχοι τρομοκρατικών επιθέσεων.